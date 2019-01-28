«Барри» — тизер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил тизер второго сезона чёрной комедии «Барри». Сериал, высоко оценённый критиками и получивший несколько теленаград, вернётся на экраны весной, точную дату выхода сообщат позже.

В центре истории — бывший морпех Барри (Билл Хейдер), за скромную плату работающий наёмным убийцей где-то на Среднем Западе. Устав от рутины, киллер отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ, и эта поездка становится судьбоносной — Барри знакомится с миром театра, который, как он считает, наконец-то поможет его жизни обрести смысл. Однако прошлое не отпускает Барри, и ему приходится учиться совмещать свою «основную профессию» и новое захватывающее хобби.

Помимо Хейдера в сериале снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Гленн Флешлер.

Хейдер («Оно 2») режиссирует сериал по сценарию, написанному им в соавторстве с Алеком Бергом («Кремниевая долина»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта.