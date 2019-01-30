Саша Лэйн возглавила актёрский состав «Утопии» от Amazon

Прошлой весной Amazon прибрал к рукам «Утопию» — американскую версию одноимённого британского триллера. Тогда же были заказаны съёмки девятисерийного первого сезона. И вот наконец в проект начали набирать актёров. Одну из ведущих ролей сыграет Саша Лэйн («Хеллбой»).

Фантастический триллер рассказывает о том, как несколько фанатов культового комикса «Утопия» узнают, что его автор тайно написал продолжение, но не торопится публиковать оное. Загоревшись идеей раздобыть рукопись, поклонники отправляются на её поиски. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за текстом главные герои стали частью международного смертельно опасного заговора, и они вынуждены примерить на себя роль спасителей мира.

Лэйн сыграет смертельно опасную, непредсказуемую и порядком одичавшую от постоянной жизни в бегах Джессику Хайд. Девушка уверена, что все ответы на вопросы о её странной и запутанной судьбе кроются на страницах «Утопии».

Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы») числится создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала. За производство отвечают Endemol Shine North America, Kudos и Amazon Studios.