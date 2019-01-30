 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Лучшие новости ретро-игр за 21–27 января Вся правда о Мамору Хосоде «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Mortal Kombat 11 — детали, пять трейлеров, Ронда Раузи в роли Сони и многое другое Новое аниме зимы 2019 года
18
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Саша Лэйн возглавила актёрский состав «Утопии» от Amazon

Прошлой весной Amazon прибрал к рукам «Утопию» — американскую версию одноимённого британского триллера. Тогда же были заказаны съёмки девятисерийного первого сезона. И вот наконец в проект начали набирать актёров. Одну из ведущих ролей сыграет Саша Лэйн («Хеллбой»).

Фантастический триллер рассказывает о том, как несколько фанатов культового комикса «Утопия» узнают, что его автор тайно написал продолжение, но не торопится публиковать оное. Загоревшись идеей раздобыть рукопись, поклонники отправляются на её поиски. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за текстом главные герои стали частью международного смертельно опасного заговора, и они вынуждены примерить на себя роль спасителей мира.

Лэйн сыграет смертельно опасную, непредсказуемую и порядком одичавшую от постоянной жизни в бегах Джессику Хайд. Девушка уверена, что все ответы на вопросы о её странной и запутанной судьбе кроются на страницах «Утопии».

Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы») числится создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала. За производство отвечают Endemol Shine North America, Kudos и Amazon Studios.

18 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Саша Лэйн возглавила актёрский состав «Утопии» от Amazon

Тоже интересно

 
Кино Тайка Вайтити снимет фильм про воображаемого Адольфа Гитлера
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дед Мороз. Битва Магов»
 
Джеймс Кэмерон спродюсирует сериализацию своего фильма «Правдивая ложь»
 
Кино «Стоянка» — трейлер
 
Кино «Смерть Сталина» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика