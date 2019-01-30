«Пирсон» — трейлер спин-оффа «Форс-мажоров»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Юридическая драма «Пирсон» с Джиной Торрес в главной роли обзавелась первым трейлером. Кабельный канал USA Network пока не назначил дату премьеры сериала.

Спин-офф «Форс-мажоров» подробно расскажет о личной и профессиональной жизни Джессики Пирсон — талантливого адвоката и поклонницы дизайнерских нарядов. События разворачиваются в Чикаго, куда переехала мисс Пирсон на пару со своим бойфрендом Джеффом Малоуном. В центре внимания окажется грязная политическая жизнь мегаполиса, где главная героиня займёт должность главной помощницы мэра.

Шоураннером проекта числится Дэниел Аркин («Шпионка»); он же выступает исполнительным продюсером наряду со сценаристом Аароном Коршем, Торрес, Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом и Джином Клейном («Тайные связи»). Производством занимается Universal Cable Productions.