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«Пирсон» — трейлер спин-оффа «Форс-мажоров»

Юридическая драма «Пирсон» с Джиной Торрес в главной роли обзавелась первым трейлером. Кабельный канал USA Network пока не назначил дату премьеры сериала.

Спин-офф «Форс-мажоров» подробно расскажет о личной и профессиональной жизни Джессики Пирсон — талантливого адвоката и поклонницы дизайнерских нарядов. События разворачиваются в Чикаго, куда переехала мисс Пирсон на пару со своим бойфрендом Джеффом Малоуном. В центре внимания окажется грязная политическая жизнь мегаполиса, где главная героиня займёт должность главной помощницы мэра.

Шоураннером проекта числится Дэниел Аркин («Шпионка»); он же выступает исполнительным продюсером наряду со сценаристом Аароном Коршем, Торрес, Дагом Лайманом, Дэвидом Бартисом и Джином Клейном («Тайные связи»). Производством занимается Universal Cable Productions.

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