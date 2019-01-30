Disney планирует основательно вложиться в сериалы для Disney+

Потоковый сервис Disney+, который обещают запустить к концу года, активно работает над формированием собственного контента, и тот, судя по слухам, обещает приятно удивить высоким качеством. По крайней мере, если исходить из финансовых показателей.

Стриминговая платформа Disney, которую молва обзывает главным конкурентом разбушевавшегося Netflix, станет домом для крупнобюджетных художественных сериалов по вселенным «Звёздных войн» и Marvel. Издание Variety сообщает, что в этом году на производство первых ласточек, включая «Мандалорца» и сольники о Локи и Алой Ведьме, Disney потратит $ 500 млн.

Впрочем, это не значит, что студия собирается сорить деньгами направо и налево. Большие затраты на вышеуказанные проекты объяснить не то чтобы сложно: сеттинги не должны выглядеть дешевле киношных, а на главные роли в многосерийные ответвления собираются пригласить звёзд соответствующих полнометражных постановок. Само собой, скромными финансовыми вливаниями тут не обойдёшься.

Предполагается, что официальной информацией Disney поделится с миром на апрельской презентации, где среди прочего организует предпоказ свежего контента для своей цифровой платформы.