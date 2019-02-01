Телеканал The CW обеспечил продление десяти сериалам

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Учитесь, Netflix и товарищи, щедрости у The CW, ибо оный, когда дело доходит до его родимых деточек, не разменивается на мелочи. Телеканал махом продлил на следующий сезон десять своих проектов, потому что мир не должен лишаться прекрасного.

Итак, в телевизионном сезоне 2019–2020 отметится вся пачка супергероических проектов по вселенной DC. На восьмой сезон продлена «Стрела», на пятый сезон — «Легенды завтрашнего дня», на третий — «Чёрная молния», на шестой — «Флэш», и на пятый — «Супергёрл».

Вторым сезоном обзавелись осовремененные «Зачарованные» и спин-офф «Дневников вампира» под названием «Наследие». Третий сезон получила мыльная опера «Династия», и четвёртый сезон — «Ривердейл».

Ну и «Сверхъестественное» в который раз доказало свою непотопляемость, отхватив продление на пятнадцатый сезон.

Глава The CW Марк Педовиц пообещал, что это только начало. Мол, столь ранние продления — часть свежей мультиплатформенной стратегии канала. В ближайшем будущем ждите значительного расширения контента.