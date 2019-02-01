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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Телеканал The CW обеспечил продление десяти сериалам

Учитесь, Netflix и товарищи, щедрости у The CW, ибо оный, когда дело доходит до его родимых деточек, не разменивается на мелочи. Телеканал махом продлил на следующий сезон десять своих проектов, потому что мир не должен лишаться прекрасного.

Итак, в телевизионном сезоне 2019–2020 отметится вся пачка супергероических проектов по вселенной DC. На восьмой сезон продлена «Стрела», на пятый сезон — «Легенды завтрашнего дня», на третий — «Чёрная молния», на шестой — «Флэш», и на пятый — «Супергёрл».

Вторым сезоном обзавелись осовремененные «Зачарованные» и спин-офф «Дневников вампира» под названием «Наследие». Третий сезон получила мыльная опера «Династия», и четвёртый сезон — «Ривердейл».

Ну и «Сверхъестественное» в который раз доказало свою непотопляемость, отхватив продление на пятнадцатый сезон.

Глава The CW Марк Педовиц пообещал, что это только начало. Мол, столь ранние продления — часть свежей мультиплатформенной стратегии канала. В ближайшем будущем ждите значительного расширения контента.

19 Обсудить
Темы
 
Стрела Легенды завтрашнего дня Чёрная молния Флэш Супергёрл Зачарованные Наследие Династия Ривердейл Сверхъестественное
 
Alexander Dominic
Лучший комментарий
+27

Кого они там уже убивают в 15-ом сезоне в Сверхъестественном, еще осталось что-то нечистивое?)
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