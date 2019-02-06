Каждый эпизод сериала Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умирать молодым» длится полтора часа

Последний раз о криминальном триллере Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умирать молодым» мы слышали в мае, когда в сеть попал тизер сериала. С тех пор о многосерийном проекте автора «Драйва» и «Неонового демона» ничего не было слышно, и благодаря недавним комментариям композитора Клиффа Мартинеса становится понятно, почему.

В интервью изданию ScreenDaily Мартинес отметил, что в работе над сериалом ему пришлось изрядно попотеть, потому что десятисерийная постановка насчитывает 16 часов хронометража. Другими словами, Рефн снял десять полуторачасовых серий. Очевидно, проект до сих пор находится в стадии пост-продакшена, которая длится дольше обычного из-за внушительного хронометража. Тем не менее, Amazon покуда не отказывается от прежнего обещания показать сериал в этом году.

События 10-серийной остросюжетной драмы в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер» развернутся в Лос-Анджелесе. В центре истории преступный мир мегаполиса, его обитатели и их экзистенциальное путешествие — превращение из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

В проекте снимаются Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Кристина Родло, Августо Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабс Олусанмокун и Калли Эрнандес.

Рефн лично снял сериал по сценарию, написанному в сотрудничестве с автором криминальных и супергеройских комиксов Эдом Брубэйкером ([«Мир Дикого Запада»*). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта. Производством заведует Amazon Studios.