Кайл Галлнер сыграет главную роль в экспериментальном сериале «Допрос»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кайл Галлнер («Снайпер», «Изгои») получил главную роль в криминальной драме «Допрос» от потокового сервиса CBS All Access. Проект отличается оригинальной концепцией, а сюжет сериала взят из жизни.

События драмы разворачиваются на протяжении тридцати лет. В основу повествования легло реальное уголовное дело. Молодой человек был обвинён в жестоком убийстве матери и приговорён к пожизненному тюремному заключению. Следующие двадцать лет он провёл в попытках доказать собственную невиновность.

Особенностью проекта является то, что все его эпизоды основаны на выдержках из реальных полицейских файлов и сняты так, что смотреть их можно в любой последовательности, наблюдая за судьбой главного героя в исполнении Галлнера в разные отрезки его жизни. Девять эпизодов CBS All Access выпустит сразу, а заключительный эпизод — чуть позже.

В актёрский состав успели записаться Питер Сарсгаард и Дэвид Стрэтэйрн. Создателями проекта выступают Андерс Вейдеманн и Джон Манкевич.