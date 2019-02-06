ABC продлил «Американскую семейку» на одиннадцатый сезон

Телеканал ABC оформил продление трём сериалам, доказавшим свою жизнеспособность солидными рейтинговыми показателями. Все три проекта вернутся на экраны в телесезоне 2019–2020.

Осыпанная бесчисленными наградами долгоиграющая комедия «Американская семейка» получила одобрение на съёмки одиннадцатого сезона, который станет для сериала последним. В продолжение войдут как минимум восемнадцать эпизодов, но их количество может возрасти до двадцати двух. Основной актёрский состав и создатели Стив Левитан и Кристофер Ллойд дружно поработают над финальным сезоном. «Семейка» остаётся одной из самых высокорейтинговых комедий на канале.

Вдобавок вторым сезоном обзавелась семейная драма «Миллион мелочей», которая с общей аудиторией в 7,3 млн и рейтинговым показателем 1,9 в ключевой возрастной категории «18–49 лет» занимает второе место в топе самых популярных новых сериалов канала и третье место — среди всех драматических проектов ABC.

И наконец, третий сезон получила медицинская драма «Хороший доктор» с Фредди Хаймором. Каждую неделю сериал собирает у экранов 12,7 млн зрителей с рейтинговым показателем 2,5 в ключевом демо «18–49 лет». По общему количеству зрителей сериал занимает первое место и второе место по рейтинговому показателю в списке самых высокорейтинговых драм ABC, уступая лишь «Анатомии страсти».