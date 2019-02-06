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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix собрал женскую команду для экранизации триллера Карин Слотер

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки восьмисерийной экранизации романа-бестселлера Карин Слотер Pieces of Her, опубликованного в прошлом году. Производственная команда проекта состоит целиком из женщин.

Триллер повествует о том, как обычная поездка матери и дочери в супермаркет заканчивается смертельно опасным происшествием, которое заставляет навсегда изменить представление главной героини о родном человеке. Когда прошлое родительницы неминуемо напоминает о себе, дочь постепенно узнаёт правду о прошлой жизни матери и раскрывает тайны собственного детства.

Автор литературного первоисточника выступает шуораннером сериала, а в его исполнительных продюсерах значатся режиссёр первых двух эпизодов Лесли Линка Глаттер («Родина»), Шарлотта Стаудт («Карточный домик») и Бруна Папандреа («Большая маленькая ложь»). Производство курируют Made Up Stories и Endeavor Content.

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