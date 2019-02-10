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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Мира Дикого Запада» начнут снимать уже в марте

Прекрасную новость для оставшихся после второго сезона поклонников «Мира Дикого Запада» сообщил программный директор HBO Кейси Блойс — съёмки третьей части технотриллера начнутся уже в следующем месяце.

А вот когда новые серии выдут в эфир — пока что вопрос без ответа, но крайне вероятно, что случится это не раньше 2020 года. Премьера первого сезона состоялась в 2016 году, а второго — в 2018 году, так что следующий год как нельзя лучше вписывается в этот график.

Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой обещают, что обитатели парка, наконец, начнут исследовать реальный мир, куда как минимум трое из них успешно выбрались. К своим ролям уже точно вернутся Эван Рэйчел Вуд и Джеффри Райт, насчёт остальных можно только догадываться.

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Темы
 
Мир Дикого Запада
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