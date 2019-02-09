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Джош Дюамель и Лесли Бибб возглавили актёрский состав «Наследия Юпитера»

Потоковый сервис Netflix огласил имена актёров, вошедших в кастинг-лист сериала «Наследие Юпитера». Главные роли в экранизации одноимённого комикса Марка Миллара сыграют Джош Дюамель («Нераскрытое дело») и Лесли Бибб («Железный человек»).

Фантастическая драма повествует о том, как в 1932 году Шелдон (Дюамель) и Грэйс (Бибб) Сэмпсоны в компании друзей попадают на таинственный остров, где обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы Хлоя и Брэндон — дети Шелдона и Грэйс — обретают собственные суперспособности, а вместе с ними и довольно циничное отношение к супергероям. Брат с сестрой ищут своё место в жизни, стремясь выйти из тени легендарных родителей.

Помимо Дюамеля и Бибб в актёрском составе значатся Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Бен Дэниелс и Мэтт Лантер.

Шоураннером проекта и режиссёром первого эпизода выступает Стивен Денайт («Спартак», «Сорвиголова»). Он же числится исполнительным продюсером наряду с Лоренцо Ди Бонавентурой («Трансформеры») и Дэном Макдермоттом.

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