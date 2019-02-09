Первые кадры из криминальной драмы с Карлой Гуджино

Кабельный канал Cinemax опубликовал первые кадры из девятисерийной криминальной драмы «Джетт» с Карлой Гуджино («Призрак дома на холме») в главной роли. Точной даты выхода у сериала пока нет, но известно, что премьера состоится в июне.

В центре остросюжетной истории профессиональная воровка мирового класса Дейзи «Джетт» Ковальски (Гуджино). Она прагматична, полагается лишь на себя и далека от сентиментальности, но с некоторых пор пересмотрела свои жизненные приоритеты. Освободившись из тюрьмы, она решает завязать с прошлым и посвятить всё время маленькой дочери. Однако Джетт вынуждена вновь взяться за старое по требованию крайне настойчивых и столь же опасных нанимателей.

В сериале также снимаются Джанкарло Эспозито, Елена Анайя, Майкл Аронов, Гайте Янсен, Крис Бакус, Джил Беллоуз, Джоди Тёрнер-Смит, Джентри Уайт, Вайолет Макгроу, Люси Уолтерс и Мустафа Шакир.

Себастьян Гутьеррес («Готика») снял сериал по собственному сценарию. Он же выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Гуджино, Марком Штерном, Стюартом Фордом и Дэной Брунетти. За производственный процесс отвечает Global Road Entertainment.