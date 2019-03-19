Твиттер «Очень странных дел» ожил ради анонса-шифровки

Официальный твиттер сериала «Очень странные дела» очнулся от продолжительной спячки, в которой пребывал с января, и выдал таинственное послание с не менее таинственным видеороликом:

Близится время кормить крыс? Или кому-то вскоре предстоит полакомиться грызунами? Мы ведь знаем, что в окрестностях Хоукинса могут водиться такие твари, которые и крысами не побрезгуют.

В сети уже активно расшифровывают загадочный твит. Доминирует теория о том, что на носу релиз первого трейлера. Возможно, его выпустят 4 апреля: с 2003 года именно эта дата отмечается как Всемирный день крысы. К слову, один из эпизодов третьего сезона получил название The Mall Rats, а ещё этих зверюг можно рассмотреть на постере третьего сезона.

Третий сезон мистико-фантастического триллера выйдет на Netflix 4 июля.