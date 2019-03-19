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Звёзды сериала «Лучше звоните Солу» присоединились к седьмому сезону «Вице-президента»

В актёрском составе комедии HBO «Вице-президент» произошло заметное усиление: к заключительному сезону политической сатиры присоединились коллеги по криминальной драме «Лучше звоните Солу» Ри Сихорн и Майкл Маккин.

В седьмом сезоне Маккин сыграет крайне влиятельного губернатора Айовы, а Сихорн досталась роль темпераментной, вечно напряжённой и необычайно преданной главы штаба конкурирующего кандидата. Также в качестве приглашённых звёзд появятся Эндрю Дэйли («Кремниевая долина») и Кигэн-Майкл Ки («Парки и зоны отдыха»).

Дебютировавший в 2012 году сериал о незадачливой и непрерывно сквернословящей вице-президентше Селине Майер сразу стал настоящим хитом и любимчиком критиков. За годы своего существования он успел собрать целую россыпь всевозможных наград как лучший комедийный сериал, а исполнительница главной роли Джулия Луис-Дрейфус становилась обладательницей премии «Эмми» шесть (!) раз подряд, не дав соперницам ни единого шанса.

Финальный сезон стартует уже 31 марта, и разумеется, вместе с Луис-Дрейфус на экраны вернётся весь актёрский состав, включающий Тимоти С. Саймонса, Тони Хейла, Анну Кламски, Мэтта Уолша, Рейда Скотта, Гэри Коула, Кевина Данна, Сару Сазерленд и Клеа Дювалл.

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Вице-президент
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