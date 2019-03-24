Новые сериалы 25–31 марта

Сезон 2

History

Сюжет расскажет о тамплиерах — наиболее востребованном в медиа рыцарском ордене, историю его процветания, а позже преследования и падения, когда 13 марта 1307 года французский король Филипп IV отдал приказ о массовом аресте членов братства, включая Великого магистра Жака де Моле и его окружение. Дальше, как известно, всё было очень печально: пытки, судебные процессы и казни, увенчавшиеся сожжением на костре самого гроссмейстера, якобы проклявшего перед смертью короля и папу Климента V за все их «благие» дела.