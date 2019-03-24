Новые сериалы 25–31 марта

Сериальная неделя отметится тремя премьерами. Кабельный канал FX презентует первый эпизод многосерийной версии знаменитого мокьюментари «Реальные упыри», а на потоковом сервисе Amazon выйдет первый сезон экшен-триллера «Ханна: Совершенное оружие» по одноимённому полнометражному фильму 2011 года. Вдобавок на телеканале NBC выйдет пилотная серия комедии «У Эбби».
Понедельник, 25 марта
драма, исторический
В ролях Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Джулиан Овенден, Эд Стоппард
Создатель Дон Хэндфилд, Ричард Рэйнер
Сюжет расскажет о тамплиерах — наиболее востребованном в медиа рыцарском ордене, историю его процветания, а позже преследования и падения, когда 13 марта 1307 года французский король Филипп IV отдал приказ о массовом аресте членов братства, включая Великого магистра Жака де Моле и его окружение. Дальше, как известно, всё было очень печально: пытки, судебные процессы и казни, увенчавшиеся сожжением на костре самого гроссмейстера, якобы проклявшего перед смертью короля и папу Климента V за все их «благие» дела.
Среда, 27 марта
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.
комедия, криминал
В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник
Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон
Чёрная комедия повествует о пьянице Нике Саксе — опустившемся бывшем копе, который умудрился стать наёмным убийцей. После проваленного заказа Ник получает пулю, на хвост ему садятся полиция и гангстеры, а где-то на свободе разгуливает страшный убийца в костюме Санты. Однако по-настоящему жизнь главного героя меняет Хэппи — воображаемый синий летающий единорог с неизменно оптимистическим взглядом на мир.
драма, комедия, семейный
В ролях Джина Родригез, Андреа Наведо, Яэль Гробглас, Джастин Бальдони, Энтони Мендес, Айвон Колл
Создатель Дженни Снайдер Урмен
В центре сюжета молодая набожная латиноамериканка, которая в результате похода к криворукому гинекологу становится жертвой случайного искусственного оплодотворения.
Четверг, 28 марта
комедия
В ролях Натали Моралес, Нил Флинн, Кимиа Бехпурниа, Леонард Оузтс, Джессика Чаффин, Нельсон Фрэнклин
Создатель Джош Малмут
Ветеран-морпех Эбби решает осуществить свою мечту и открывает на заднем дворе дома в Сан-Диего подпольный бар, где устанавливает строгие правила. К примеру, в заведении строго запрещено пользоваться мобильными телефонами, а сидячее место у стойки достаётся за особые заслуги. Бар очень быстро обретает популярность и обзаводится завсегдатаями, но идиллию грозит нарушить новый хозяин дома.
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Первый сезон мистической драмы завершится шестнадцатой серией There's Always a Loophole. В январе телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.
Пятница, 29 марта
триллер, боевик, драма
В ролях Эсме Крид-Майлз, Юэль Киннаман, Мирей Инос, Рианна Баррето, Халид Абдалла, Фелисьен Джаттнер
Создатель Дэвид Фарр
Опытный наёмник Эрик 15 лет растил дочь Ханну вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но подросток сбегает из-под опеки отца и отправляется в опасное путешествие, спасаясь от преследования агента ЦРУ Мариссы и пытаясь узнать правду о себе.
комедия
В ролях Дрю Бэрримор, Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд, Кристина Ферраро, Терри Уолтерс, Бернадетт Балагтас
Создатель Виктор Фреско
Джоэл и Шейла — супруги и коллеги, работающие в агентстве по недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно: умирает и возвращается к жизни.
Воскресенье, 31 марта
комедия
В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер
Создатель Билл Хейдер
Сюжет рассказывает о бывшем спецназовце, который теперь за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на среднем Западе. Снедаемый одиночеством и отсутствием перспектив в жизни, главный герой отправляется в Лос-Анджелес выполнить очередной заказ. Там он знакомится с группой дружелюбных молодых актёров, которые готовы с распростёртыми объятьями принять к себе в труппу новичка.
комедия
В ролях Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти Саймонс, Мэтт Уолш
Создатель Армандо Ианнуччи, Саймон Блэкуелл
Селина была сенатором, но эта должность её не устраивала, героиня мечтала стать вице-президентом. Чтобы занять это место, Селине пришлось приложить титанические усилия. Когда мечта наконец-то сбылась, Селина вдруг очутилась на грани разочарования, и её охватили сомнения. Должность, которой она грезила, к которой стремилась и которой наконец-то достигла, оказалась совсем не такой, как в её радужных мечтах...
комедия
В ролях Фрэнки Шоу, Рози О’Доннелл, Мигель Гомес, Конни Бриттон, Самара Уивинг, Александра Реймер
Создатель Фрэнки Шоу
Десятый эпизод Stop Making It Less Fun станет заключительным для второго сезона и сериала — кабельный канал Showtime отказался продлевать проект.
боевик, драма, триллер
В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён
Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт
Девятый сезон зомби-драмы завершится шестнадцатой серией The Storm. В феврале канал AMC продлил сериал на десятый сезон.