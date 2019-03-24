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Новые сериалы 25–31 марта

Сериальная неделя отметится тремя премьерами. Кабельный канал FX презентует первый эпизод многосерийной версии знаменитого мокьюментари «Реальные упыри», а на потоковом сервисе Amazon выйдет первый сезон экшен-триллера «Ханна: Совершенное оружие» по одноимённому полнометражному фильму 2011 года. Вдобавок на телеканале NBC выйдет пилотная серия комедии «У Эбби».

Понедельник, 25 марта

 
Сезон2
History
Падение ордена Knightfall

драма, исторический

В ролях Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Джулиан Овенден, Эд Стоппард

Создатель Дон Хэндфилд, Ричард Рэйнер

Сюжет расскажет о тамплиерах — наиболее востребованном в медиа рыцарском ордене, историю его процветания, а позже преследования и падения, когда 13 марта 1307 года французский король Филипп IV отдал приказ о массовом аресте членов братства, включая Великого магистра Жака де Моле и его окружение. Дальше, как известно, всё было очень печально: пытки, судебные процессы и казни, увенчавшиеся сожжением на костре самого гроссмейстера, якобы проклявшего перед смертью короля и папу Климента V за все их «благие» дела.

Видео

Среда, 27 марта

 
Премьера+
FX
Реальные упыри What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

Видео

 
Сезон2
Syfy
Хэппи! Happy!

комедия, криминал

В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник

Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон

Чёрная комедия повествует о пьянице Нике Саксе — опустившемся бывшем копе, который умудрился стать наёмным убийцей. После проваленного заказа Ник получает пулю, на хвост ему садятся полиция и гангстеры, а где-то на свободе разгуливает страшный убийца в костюме Санты. Однако по-настоящему жизнь главного героя меняет Хэппи — воображаемый синий летающий единорог с неизменно оптимистическим взглядом на мир.

Видео

 
Сезон5
The CW
Девственница Джейн Jane the Virgin

драма, комедия, семейный

В ролях Джина Родригез, Андреа Наведо, Яэль Гробглас, Джастин Бальдони, Энтони Мендес, Айвон Колл

Создатель Дженни Снайдер Урмен

В центре сюжета молодая набожная латиноамериканка, которая в результате похода к криворукому гинекологу становится жертвой случайного искусственного оплодотворения.

Видео

Четверг, 28 марта

 
Премьера+
NBC
У Эбби Abby's

комедия

В ролях Натали Моралес, Нил Флинн, Кимиа Бехпурниа, Леонард Оузтс, Джессика Чаффин, Нельсон Фрэнклин

Создатель Джош Малмут

Ветеран-морпех Эбби решает осуществить свою мечту и открывает на заднем дворе дома в Сан-Диего подпольный бар, где устанавливает строгие правила. К примеру, в заведении строго запрещено пользоваться мобильными телефонами, а сидячее место у стойки достаётся за особые заслуги. Бар очень быстро обретает популярность и обзаводится завсегдатаями, но идиллию грозит нарушить новый хозяин дома.

 
Конец сезона1
The CW
Наследие Legacies

драма, мистика

В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит

Создатель Джули Плек

Первый сезон мистической драмы завершится шестнадцатой серией There's Always a Loophole. В январе телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.

Видео

Пятница, 29 марта

 
Премьера+
Amazon
Ханна. Совершенное оружие Hanna

триллер, боевик, драма

В ролях Эсме Крид-Майлз, Юэль Киннаман, Мирей Инос, Рианна Баррето, Халид Абдалла, Фелисьен Джаттнер

Создатель Дэвид Фарр

Опытный наёмник Эрик 15 лет растил дочь Ханну вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но подросток сбегает из-под опеки отца и отправляется в опасное путешествие, спасаясь от преследования агента ЦРУ Мариссы и пытаясь узнать правду о себе.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Диета из Санта-Клариты Santa Clarita Diet

комедия

В ролях Дрю Бэрримор, Тимоти Олифант, Томас Кроуфорд, Кристина Ферраро, Терри Уолтерс, Бернадетт Балагтас

Создатель Виктор Фреско

Джоэл и Шейла — супруги и коллеги, работающие в агентстве по недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно: умирает и возвращается к жизни.

Видео

Воскресенье, 31 марта

 
Сезон2
HBO
Барри Barry

комедия

В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер

Создатель Билл Хейдер

Сюжет рассказывает о бывшем спецназовце, который теперь за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на среднем Западе. Снедаемый одиночеством и отсутствием перспектив в жизни, главный герой отправляется в Лос-Анджелес выполнить очередной заказ. Там он знакомится с группой дружелюбных молодых актёров, которые готовы с распростёртыми объятьями принять к себе в труппу новичка.

Видео

 
Сезон7
HBO
Вице-президент Veep

комедия

В ролях Джулия Луис-Дрейфус, Анна Кламски, Тони Хейл, Рейд Скотт, Тимоти Саймонс, Мэтт Уолш

Создатель Армандо Ианнуччи, Саймон Блэкуелл

Селина была сенатором, но эта должность её не устраивала, героиня мечтала стать вице-президентом. Чтобы занять это место, Селине пришлось приложить титанические усилия. Когда мечта наконец-то сбылась, Селина вдруг очутилась на грани разочарования, и её охватили сомнения. Должность, которой она грезила, к которой стремилась и которой наконец-то достигла, оказалась совсем не такой, как в её радужных мечтах...

Видео

 
Конец сезона2
Showtime
Смилф SMILF

комедия

В ролях Фрэнки Шоу, Рози О’Доннелл, Мигель Гомес, Конни Бриттон, Самара Уивинг, Александра Реймер

Создатель Фрэнки Шоу

Десятый эпизод Stop Making It Less Fun станет заключительным для второго сезона и сериала — кабельный канал Showtime отказался продлевать проект.

Видео

 
Конец сезона9
AMC
Ходячие мертвецы The Walking Dead

боевик, драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён

Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт

Девятый сезон зомби-драмы завершится шестнадцатой серией The Storm. В феврале канал AMC продлил сериал на десятый сезон.

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