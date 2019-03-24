Новости сериалов — лучшее за неделю

Сериал по «Тёмной башне» получил своих Роланда Дискейна и Человека в чёрном — съёмки первого сезона стартуют в середине апреля.

«Очень странные дела» — первый трейлер третьего сезона — фантастический триллер братьев Дафферов вернётся на экраны в июле.

The CW закрывает «Сверхъестественное» — но перед закрытием зрителям позволят насладиться пятнадцатым сезоном.

Потоковый сервис Disney+ может вернуть на экраны эвоков — по слухам, студия Lucasfilm подумывает над таким шагом.

Sony может взяться за сериал «Агент Веном» с Тони Револори в главной роли — актёр как раз играет Флэша Томпсона в новом «Человеке-пауке».

«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер второго сезона — продолжение мистического ужастика вернётся на экраны в начале апреля.

Джон Рис-Дэвис ведёт переговоры с NBC о возвращении «Скользящих» — пока что пытаются разобраться, кому принадлежат права на проект.

Аня Тейлор-Джой сыграет одарённую шахматистку в мини-сериале от Netflix — в основу ляжет роман Уолтера Тевиса.