Новости сериалов — лучшее за неделю

Сериал по «Тёмной башне» получил своих Роланда Дискейна и Человека в чёрном — съёмки первого сезона стартуют в середине апреля.
«Очень странные дела» — первый трейлер третьего сезона — фантастический триллер братьев Дафферов вернётся на экраны в июле.
The CW закрывает «Сверхъестественное» — но перед закрытием зрителям позволят насладиться пятнадцатым сезоном.
Потоковый сервис Disney+ может вернуть на экраны эвоков — по слухам, студия Lucasfilm подумывает над таким шагом.
Sony может взяться за сериал «Агент Веном» с Тони Револори в главной роли — актёр как раз играет Флэша Томпсона в новом «Человеке-пауке».
«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер второго сезона — продолжение мистического ужастика вернётся на экраны в начале апреля.
Джон Рис-Дэвис ведёт переговоры с NBC о возвращении «Скользящих» — пока что пытаются разобраться, кому принадлежат права на проект.
Аня Тейлор-Джой сыграет одарённую шахматистку в мини-сериале от Netflix — в основу ляжет роман Уолтера Тевиса.
«Дедвуд» — тизер телефильма — полнометражный финал культового вестерна выйдет на канале HBO 31 мая.