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Аня Тейлор-Джой сыграет одарённую шахматистку в мини-сериале от Netflix

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки шестисерийного мини-сериала «Ферзевый гамбит» (The Queen's Gambit) по роману Уолтера Тевиса. Главную роль в проекте получила Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

Это история о сироте и невероятно талантливой шахматистке Бет Хармон (Тейлор-Джой). События разворачиваются во времена Холодной войны. Сериал представляет собой хронику жизни главной героини с восьми до двадцати двух лет. Драма расскажет о борьбе Бет с зависимостью на пути к званию лучшей шахматистки мира.

Дважды оскаровский номинант Скотт Фрэнк («Логан: Росомаха», «Забытые богом») займётся сценарной адаптацией в соавторстве с Алланом Скоттом, а также срежиссирует мини-сериал. Фрэнк и Скотт выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Уильямом Хорбергом («Талантливый мистер Рипли»).

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Ферзевый гамбит
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Аня Тейлор-Джой сыграет одарённую шахматистку в мини-сериале от Netflix

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