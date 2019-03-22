Сериал по «Тёмной башне» получил своих Роланда Дискейна и Человека в чёрном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал по «Тёмной башне» Стивена Кинга от потокового сервиса Amazon обзавёлся исполнителями ведущих мужских партий. В сериал записались Сэм Страйк («Летящие сквозь ночь») и Яспер Пяякконен («Викинги»).

Действие 13-серийного фантастического эпика развернётся за много лет до событий недавней киноэкранизации. Основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», сериал расскажет о становлении Роланда Дискейна: получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном, первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

Страйк сыграет главного героя саги Роланда Дискейна, а Пяякконен — его заклятого врага Мартена Броудклока, также известного как Человек в чёрном.

Шоураннером проекта числится Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). Сценарием занимаются Николай Арсель и Андерс Томас Йенсен. Соавтор фильма Акива Голдсман выступает исполнительным продюсером наряду с Грегори Лессансом, Роном Ховардом, Брайаном Грейзером и Джеффом Пинкнером. Производство на контроле у Media Rights Capital и Sony Pictures TV. Съёмки начнутся в середине апреля в Хорватии и продлятся до конца июня.