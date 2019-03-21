Потоковый сервис Disney+ может вернуть на экраны эвоков

Новый день — новый слух о вселенной «Звёздных войн». Зарубежные порталы, по традиции ссылаясь на анонимные и, безусловно, уважаемые источники, сообщают, будто в недрах Lucasfilm зреет решение запустить многосерийный проект для Disney+, посвящённый эвокам.

Как бы кто ни относился к этим мелким пушистым воителям, но впервые появившись в «Возвращении джедая», они плотно вошли в когорту наиболее узнаваемых рас франчайза, а потому вполне могут заслужить себе нишу в телевизионной части культовой вселенной.

Предполагается, что возможный сериал о коренных жителях спутника Эндора станет частью второй волны сериалов по «Звёздным войнам», которой займутся в течение 12–18 месяцев. Пока же Lucafilm сосредоточенно трудится над первой обоймой проектов, в которой из официально подтверждённых лишь «Мандалорец» Джона Фавро и до сих пор безымянный шпионский боевик о Кассиане Андоре.