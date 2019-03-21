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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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«Хэппи!» — ролик о создании второго сезона

Кабельный канал Syfy выпустил ролик о создании второго сезона «Хэппи!», где творческая команда с удовольствием рассказывает о том, как им работается над сериалом. Процесс сложный, кропотливый, трудоёмкий, но очень увлекательный. Сумасшедшая криминальная комедия вернётся на экраны 27 марта.

Экранизация комикса Гранта Моррисона и Дэрика Робертсона повествует о спившемся бывшем детективе Нике Саксе (Кристофер Мелони), который зарабатывает на жизнь убийствами по найму. Однажды оказавшись на волосок от смерти, Сакс выкарабкивается благодаря знакомству с крошечным единорогом-оптимистом Хэппи. Синее летающее чудо озвучивает Пэттон Освальт.

Шоураннером сериала числится Патрик Макманус («Марко Поло»). Сценарием занимаются Моррисон и Брайан Тейлор («Адреналин»). Оба наравне с Макманусом выступают исполнительными продюсерами проекта. Производство курирует Universal Cable Productions.

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