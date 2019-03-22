«Дедвуд» — тизер телефильма

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал тизер телефильма «Дедвуд». Вдобавок полнометражный финал культового многосерийного вестерна обзавёлся премьерной датой — заключительную главу истории покажут 31 мая.

Криминальная драма повествует о буднях городка Дедвуд во времена «золотой лихорадки». Новое поселение в Южной Дакоте стало пристанищем для преступного сброда и авантюристов всех мастей. Заправляет городком владелец местного салуна Эл Сверенджен (Иэн Макшейн), чей авторитет оказывается под угрозой — не в последнюю очередь из-за перебравшегося в Дедвуд бывшего маршала Сета Буллока (Тимоти Олифант).

В двухчасовом финале старые знакомые встречаются спустя 10 лет. Заново вспыхивает прежняя вражда, заключённые союзы проверяются на прочность, открываются старые раны. И всё это перед лицом неизбежных перемен, которые приносит в Дедвуд время.

К своим ролям также вернулись Молли Паркер, Паула Малкомсон, Джон Хоукс, Анна Ганн, Дэйтон Калли, Брэд Дуриф, Робин Вайгерт, Уильям Сандерсон, Ким Диккенс и Джеральд Макрэйни.

Снял телефильм Даниэль Минахан («Игра престолов», «Настоящая кровь»). Сценарий написал создатель и шоураннер проекта Дэвид Милч в соавторстве с Ником Пиццолатто («Настоящий детектив»).