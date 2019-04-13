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«Хорошие девочки» получили от NBC третий сезон Том Хиддлстон официально вернётся к роли Локи в мини-сериале на Disney+ Стартовали съёмки четвёртого сезона «Последнего королевства» Шоураннеры «Игры престолов» планировали финал сериала пять лет Новости игр — лучшее за неделю
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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Хорошие девочки» получили от NBC третий сезон

Криминальная драмеди «Хорошие девочки» получила официальное продление на третий сезон. И всё благодаря сделке NBC и Netflix, в рамках которой потоковый сервис получил возможность транслировать сериал за пределами США. Такая модель совместного лицензирования отлично сработала и в прошлом году, когда решалась судьба второго сезона. Рейтинговые показатели по-прежнему получают солидное прибавление за счёт отложенных просмотров на цифровой платформе.

На родном канале каждый новый эпизод второго сезона собирает у экранов 4,1 млн зрителей с рейтинговой отметкой 1,1 в ключевой возрастной категории «18–49 лет».

Это история о трёх подругах из пригорода, уставших день за днём сводить концы с концами. Взяв инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий. Во втором сезоне главные героини продолжают расширять свой криминальный опыт.

В сериале снимаются Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт, Иззи Стэннард, Мэттью Лиллард и другие.

Основным сценаристом и шоураннером остаётся создательница сериала Дженна Бэнс («Отчаянные домохозяйки»). Она также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джаннин Реншоу и Дином Паризо («/m/В поисках галактики»]). За производство отвечает Universal Television.

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Хорошие девочки
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