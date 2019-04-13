«Ханна. Совершенное оружие» дожила до второго сезона

Многосерийный экшен-триллер «Ханна. Совершенное оружие» вышел на потоковом сервисе Amazon всего две недели назад, а уже заслужил второй сезон. Сериал, по словам студии, собрал крайне положительные отзывы, сюжет и актёрская игра приводят руководство в восторг, и все ждут не дождутся продолжения.

Восьмисерийный первый сезон познакомил зрителей с 15-летней Ханной (Эсме Крид Майлз), дочерью опытного наёмника Эрика (Юэль Киннаман). Воспитанная в лесной глуши, натренированная выживать в самых суровых условиях, Ханна разделяется с отцом, когда за ними приходят агенты ЦРУ во главе с Мариссой Уиглер (Мирей Инос). Спасаясь от преследования, девочка пускается в опасное путешествие по Европе, бросающее вызов её физическим и моральным силам.

Во втором сезоне Ханне предстоит столкнуться с ещё более жестокой правдой о себе и своём отце, тайной, что может неминуемо привести к их гибели.

Сценарист первого сезона и соавтор оригинальной полнометражки Дэвид Фарр продолжит работу над сюжетом и сохранит за собой пост исполнительного продюсера. Производство останется на контроле NBCU, Working Title и Amazon.