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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Лина Уэйт получила роль в третьем сезоне «Мира Дикого Запада»

В актёрском составе третьего сезона «Мира Дикого Запада» свежее пополнение — в технотриллер записалась многостаночница Лина Уэйт («Первому игроку приготовиться»). Кого именно сыграет сценарист, режиссёр, продюсер и по совместительству актриса, пока неизвестно — информация о персонаже держится в строгом секрете.

Телевизионная версия одноимённого фильма Майкла Крайтона рассказывает о футуристическом парке развлечений, населённом андроидами, неотличимыми от живых людей. После сбоя в системе высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий толстосумов превращается в поле битвы людей и роботов с пробудившимся сознанием.

К заявленным в продолжении Эван Рэйчел Вуд и Джеффри Райту прошлой осенью присоединился Аарон Пол. Исполнительными продюсерами и создателями сериала выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. Производство курирует Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Съёмки уже начались. Премьера третьего сезона ожидается в следующем году.

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Мир Дикого Запада
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