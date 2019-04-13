Телеовощи. Выпуск 279: Два рыцаря на одном коне

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:50 —
|Новости
|49:17 —
|Отвечаем на вопросы
|52:29 —
|«В темноте» (In the Dark) — 1x01 (премьера)
|01:02:00 —
|«Воин» (Warrior) — 1x01 (премьера)
|01:19:07 —
|«Кодекс» (The Code) — 1x01 (премьера)
|01:21:29 —
|«Фосс/Вердон» (Fosse/Verdon) — 1x01 (премьера)
|01:23:36 —
|«Чёрное лето» (Black Summer) — 1x01 (премьера)
|01:32:38 —
|«Леденящие душу приключения Сабрины» — 2x01 (премьера сезона)
|01:44:40 —
|«Убивая Еву» — 2x01 (премьера сезона)
|01:50:28 —
|«Сумеречная зона» — 1x03
|01:59:19 —
|«Волшебники» — 4x12
|02:09:06 —
|«Новобранец» — 1x19
|02:18:05 —
|«Миллиарды» — 4x04
|02:25:32 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x12
|02:35:42 —
|«Падение ордена» — 2x03
|02:46:38 —
|«Хэппи!» — 2x02
|02:55:15 —
|«Роковой патруль» — 1x08
|03:04:44 —
|«Прослушка» — 1x09
|03:12:40 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x04 (впечатления Юры и Льва)
|03:19:12 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x15 (впечатления Льва)
|03:26:12 —
|«Звёздный путь» — 3x12 (впечатления Юрия)
|03:34:51 —
|«Твин Пикс» — 3x13 (впечатления Ларисы)
|03:48:05 —
|«Вероника Марс» — 3x18 (впечатления Михаила)
|03:54:43 —
|Благодарим наших спонсоров
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