«Кровь и сокровище» — приключенческий экшен-триллер в духе «Индианы Джонса»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал CBS представил первый трейлер сериала «Кровь и сокровища» — забористого приключенческого экшен-триллера с налётом «Индианы Джонса» и «Сокровища нации», премьера которого намечена на 21 мая.

В центре сюжета — эксперт по античности и очаровательный вор произведений искусства, объединившиеся для поимки опасного террориста, который финансирует свою деятельность благодаря украденным сокровищам.

Главные роли исполняют Мэтт Барр («Отвага», «Сонная лощина») и София Пернас («Девственница Джейн», «Отважный»), компанию которым составят Одед Фер, Майкл Джеймс Шоу, Катя Винтер, Джеймс Кэллис, Алисия Кополла, Марк Джальярди и Джон Ларрокетт.

Создатели сериала — Мэттью Федерман и Стивен Скайя, вместе работавшие над «Иерихоном» и «Живой мишенью».