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«Дедвуд» — ролик о создании телефильма

Кабельный канал HBO выпустил фичуретку, посвящённую телефильму «Дедвуд». Актёрский состав, спустя 13 лет чудом собравшийся вместе, не скупится на тёплые слова. Полнометражный финал культового многосерийного вестерна выйдет на телеэкраны 31 мая.

Криминальная драма повествует о страстях, разгоревшихся в городке Дедвуд во времена «золотой лихорадки». Новое поселение в Южной Дакоте стало пристанищем для преступного сброда и авантюристов всех мастей. Заправляет всем владелец местного салуна Эл Сверенджен (Иэн Макшейн), чей авторитет оказывается под угрозой — не в последнюю очередь из-за бывшего маршала Сета Буллока (Тимоти Олифант).

В двухчасовом финале старые знакомые встречаются спустя 10 лет. Заново вспыхивает прежняя вражда, заключённые союзы проверяются на прочность, открываются старые раны. И всё это перед лицом неизбежных перемен, которые приносит в Дедвуд время.

Помимо Олифанта и Макшейна к своим ролям вернулись Молли Паркер, Паула Малкомсон, Джон Хоукс, Анна Ганн, Дэйтон Калли, Брэд Дуриф, Робин Вайгерт, Уильям Сандерсон, Ким Диккенс и Джеральд Макрэйни.

Фильм срежиссировал Даниэль Минахан («Игра престолов», «Настоящая кровь»). Сценарий написал создатель и шоураннер проекта Дэвид Милч в соавторстве с Ником Пиццолатто («Настоящий детектив»).

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