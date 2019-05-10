Главные герои «Теории большого взрыва» засветятся в «Юном Шелдоне»

«Юный Шелдон» — спин-офф уходящей на давно заслуженный отдых «Теории большого взрыва» — решил напоследок отдать дань уважения старшему товарищу. 16 мая, сразу после часового финала самой долгоиграющей многокамерной комедии в истории, в эфир выйдет заключительная серия второго сезона сериала-приквела, где зрителей будет ждать сюрприз.

Телеканал CBS официально подтвердил, что «Юный Шелдон» представит зрителям столь же юных Леонарда, Говарда, Раджеша, Пенни, Эми и Бернадетт. А значит, вся честная гик-компания будет показана в одном и том же временном отрезке, задолго до событий основного сериала. Однако взаимодействовать друг с другом им не придётся, ведь по канону Шелдон до знакомства во «взрослой» жизни не встречал никого из друзей. Или, по крайне мере, не знал об этом.

Это будет не первый кроссовер двух родственных проектов. Ранее мини-Шелдон с отцом и братом появились на видеокассете, которую смотрел повзрослевший герой в «Теории большого взрыва». Там же в одной из серий зрителей познакомили с подросшим другом детства Шелдона — Тэмом. Что создатели обоих сериалов Чак Лорри и Стивен Моларо придумали на этот раз, узнаем совсем скоро.