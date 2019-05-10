 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Хранители» — трейлер сериала Дэймона Линделофа «Реальные упыри» получили второй сезон от канала FX «Мстители: Финал» собрали 2,4 млрд рублей — больше только у «Движения вверх» и «Аватара» Главная «КГ» стала богаче — все разделы уравнены в правах Премьера восьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд мировой популярности
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Продюсерская студия Стивена Спилберга открестилась от продлённого сериала «Булл»

Элайза Душку таки добилась аудиенции у Стивена Спилберга, о намерении пообщаться с которым заявляла ещё в декабре, когда накатала открытое письмо, позже опубликованное изданием Boston Globe, где подробно описала нанесённый ей моральный ущерб от коллеги по съёмочной площадке сериала «Булл» Майкла Уэтерли.

Буквально на днях выяснилось, что продюсерская студия Спилберга Amblin TV больше не будет участвовать в производстве сериала, который успел получить официальное продление на четвёртый сезон. Состоявшие в команде исполнительных продюсеров сотрудники студии Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк также покидают свои посты.

Душку, в прошлом году получившая от канала CBS компенсационную выплату в размере $ 9,5 млн, встретилась для предметного разговора со Спилбергом в марте, и судя по результату, встреча прошла плодотворно. Дальше юридический процедурал с Уэтерли в главной роли будет обходиться без производственной поддержки Amblin TV.

4 Обсудить
Темы
 
Булл
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
Новые сериалы 25 сентября — 1 октября
 
Новые сериалы 24–30 сентября

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 198. Это не тот хер, который вы ищете
 
Кино Появился ли шанс вернуть режиссёра «Стражей галактики 3»?
 
Кино Действие всех следующих «Аватаров» ограничится одной хорошо знакомой планетой
 
Кино Дж. Дж. Абрамс снимет «Звёздные войны: Эпизод IX» и задержит премьеру на шесть месяцев
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Живое»
 
Кино «Меч короля Артура» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Saints Row 5? Deep Silver призвала фанатов подписаться на YouTube-канал серии и приготовиться к захватывающим новостямTurn10 привлекла в команду следующей Forza ветеранов индустрии и ведущих разработчиков GTA V, RDR II и Assassin's CreedCapcom, похоже, не планирует выпускать до конца текущего финансового года новых AAA-игрMediEvil - появились новые подробности и сравнение ремейка с оригиналом для первой PlayStationКратос. Перерождение - Sony выпустила двухчасовой фильм о создании God of War с русскими субтитрами
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru