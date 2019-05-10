Продюсерская студия Стивена Спилберга открестилась от продлённого сериала «Булл»

Элайза Душку таки добилась аудиенции у Стивена Спилберга, о намерении пообщаться с которым заявляла ещё в декабре, когда накатала открытое письмо, позже опубликованное изданием Boston Globe, где подробно описала нанесённый ей моральный ущерб от коллеги по съёмочной площадке сериала «Булл» Майкла Уэтерли.

Буквально на днях выяснилось, что продюсерская студия Спилберга Amblin TV больше не будет участвовать в производстве сериала, который успел получить официальное продление на четвёртый сезон. Состоявшие в команде исполнительных продюсеров сотрудники студии Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк также покидают свои посты.

Душку, в прошлом году получившая от канала CBS компенсационную выплату в размере $ 9,5 млн, встретилась для предметного разговора со Спилбергом в марте, и судя по результату, встреча прошла плодотворно. Дальше юридический процедурал с Уэтерли в главной роли будет обходиться без производственной поддержки Amblin TV.