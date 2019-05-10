«Болотная тварь» — промо-ролик фантастического триллера DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Свежий полуминутный промо-ролик 10-серийного фантастического триллера «Болотная тварь» напоминает, что одна из важнейших сюжетных линий — современная интерпретация нестареющей классики «Красавица и Чудовище». Первый эпизод сериала выйдет на потоковом сервисе DC Universe 31 мая.

В экранизации известного комикса биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Луизиану, чтобы исследовать обнаруженный на местных болотах смертельный вирус, и знакомится с учёным Алеком Холландом (Энди Бин), позже погибающим при трагических обстоятельствах. Со временем Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а переродился в нечто пугающее.

Сценаристами и шоураннерами значатся Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова»). В исполнительных продюсерах состоит Джеймс Ван. Первую серию снял Лен Уайзман («Другой мир»).