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«Болотная тварь» — промо-ролик фантастического триллера DC

Свежий полуминутный промо-ролик 10-серийного фантастического триллера «Болотная тварь» напоминает, что одна из важнейших сюжетных линий — современная интерпретация нестареющей классики «Красавица и Чудовище». Первый эпизод сериала выйдет на потоковом сервисе DC Universe 31 мая.

В экранизации известного комикса биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Луизиану, чтобы исследовать обнаруженный на местных болотах смертельный вирус, и знакомится с учёным Алеком Холландом (Энди Бин), позже погибающим при трагических обстоятельствах. Со временем Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а переродился в нечто пугающее.

Сценаристами и шоураннерами значатся Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова»). В исполнительных продюсерах состоит Джеймс Ван. Первую серию снял Лен Уайзман («Другой мир»).

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