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«Большая маленькая ложь» — трейлер 2-го сезона драмы с Николь Кидман, Лорой Дерн и Риз Уизерспун

Кабельный канал HBO выпустил полноценный трейлер 2-го сезона драмы «Большая маленькая ложь». Семисерийное продолжение истории стартует 9 июня.

Многосерийная экранизация романа-бестселлера Лианы Мориарти повествует о жизни нескольких семей в прибрежном городке Монтерей и о произошедшей там трагедии — таинственном убийстве на благотворительном школьном балу. Продолжение поведает о том, как складывается жизнь делящих тайну главных героинь после всего случившегося.

В сериале снимаются Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Зои Кравиц, Мерил Стрип и другие. Сценарием обоих сезонов занимался Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес»). Режиссировала Андреа Арнольд («Очевидное»). Постановщик первого сезона Жан-Марк Валле, а также Арнольд, Уизерспун и Кидман числятся исполнительными продюсерами проекта.

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Видео Большая маленькая ложь
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