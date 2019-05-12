Телеовощи. Выпуск 283: Шок-контент в «Игре престолов»

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:14 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:51 —
|Новости
|26:55 —
|Отвечаем на вопросы
|30:22 —
|«Люцифер» — 4x01 (премьера сезона)
|33:19 —
|«Мёртв для меня» (Dead To Me) — 1x01 (премьера)
|38:05 —
|«Чернобыль» (Chernobyl) — 1x01 (премьера)
|45:46 —
|«Игра престолов» — 8x04
|01:36:32 —
|«Миллиарды» — 4x08
|01:41:51 —
|«Падение ордена» — 2x07
|01:50:14 —
|«Роковой патруль» — 1x12
|01:58:53 —
|«Прослушка» — 1x13 (финал сезона)
|02:10:10 —
|«Психопаспорт» — 1x03 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:18:32 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x08 (впечатления Юры и Льва)
|02:24:36 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x19 (впечатления Льва)
|02:33:49 —
|«Звёздный путь» — 3x16 (впечатления Юрия)
|02:45:31 —
|«Твин Пикс» — 3x17 (впечатления Ларисы)
|03:02:19 —
|«Воин» — 1x05
|03:08:58 —
|«Кобра Кай» — 2x06—10 (финал сезона)
|03:24:44 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:11 —
|«Булл» — 3x21
|08:37 —
|«Хэппи!» — 2x05—07
|21:40 —
|«Утиные истории» — 2x08—10
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