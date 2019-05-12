«Орвилл» получил от канала Fox продление на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Фантастическая драмеди «Орвилл» Сета Макфарлейна получила от телеканала Fox продление на третий сезон. Рейтинги у второго сезона довольно умеренные — в среднем эпизод собирал 5,4 млн общей аудитории при показателе 1,4 в ключевом демо — однако проект заручился поддержкой канала и успел обзавестись преданной фанбазой.

События космической одиссеи разворачиваются в далёком будущем. Разношёрстная и не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы вселенной, а его экипаж умудряется вечно попадать в опасные переделки.

В сериале снимаются Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли, Джессика Зор и другие.

Макфарлейн выступает создателем и сценаристом, а также состоит в команде исполнительных продюсеров проекта наряду с Брэнноном Брага, Дэвидом А. Гудманом, Джейсоном Кларком и Джоном Кассаром. Производством руководит 20th Century Fox Television.