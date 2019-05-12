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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Орвилл» получил от канала Fox продление на третий сезон

Фантастическая драмеди «Орвилл» Сета Макфарлейна получила от телеканала Fox продление на третий сезон. Рейтинги у второго сезона довольно умеренные — в среднем эпизод собирал 5,4 млн общей аудитории при показателе 1,4 в ключевом демо — однако проект заручился поддержкой канала и успел обзавестись преданной фанбазой.

События космической одиссеи разворачиваются в далёком будущем. Разношёрстная и не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы вселенной, а его экипаж умудряется вечно попадать в опасные переделки.

В сериале снимаются Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли, Джессика Зор и другие.

Макфарлейн выступает создателем и сценаристом, а также состоит в команде исполнительных продюсеров проекта наряду с Брэнноном Брага, Дэвидом А. Гудманом, Джейсоном Кларком и Джоном Кассаром. Производством руководит 20th Century Fox Television.

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Орвилл
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