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Первоисточники: wegotthiscovered.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Стаканчик с кофе в «Игре престолов» принёс Starbucks бесплатной рекламы на $ 2 млрд

Если уж кому памятная история со стаканчиком кофе в 4-м эпизоде 8-го сезона «Игры престолов» и помогла, так это компании Starbucks. История с анахронизмом наделала очень много шума и породила живейшее обсуждение. Пока зрители негодовали и плодили мемы, а HBO и актёры отшучивались, знаменитая сеть кофеен фиксировала резко возросший интерес посетителей к своей продукции.

По информации портала CNBC, за неполную неделю с момента выхода эпизода и без того не бедствующий кофейный бренд разжился неожиданной и ненамеренной бесплатной рекламой, исчисляющейся в $ 2,3 млрд. Пиар продолжают подогревать несмолкающие онлайн-обсуждения, новостные материалы, упоминания на радио и телевидении и бесконечные посты в соцсетях.

Для Starbucks это уникальный шанс, выпадающий раз в жизни. И это ведь только верхушка айсберга, потому что в мониторинг и подсчёты не включён эффект от сарафанного радио и общения в соцсетях.

Стейси Джонс, глава рекламного агентства Hollywood Branded

Компетентные комментаторы сходятся во мнениях: Starbucks — настоящий везунчик.

Подсчитать реальный уровень прибыли, извлечённой компанией Starbucks из случившегося, невозможно, но это совершенно новый уровень, отличный от продакт-плейсмента, поскольку всё произошло случайно, что делает подобную рекламу ещё более ценной… Вдобавок вся эта ситуация продолжит жить в качестве мема, потому, можно смело утверждать, что такой подарок ещё долго будет приносить свои плоды.

Дэн Хилл, глава отдела маркетинга и пиара Hill Impact

Ну хоть кому-то восьмой сезон фэнтезийного эпика доставляет искреннее удовольствие. По мнению аналитиков, игропрестольный ляп, благодаря набранной в сети инерционной силе, ещё долго будет работать на кофейную компанию.

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Темы
 
Игра престолов
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