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«ООО „Вечная благодать“» — постеры криминальной драмы

Кабельный канал Epix опубликовал постеры к сериалу «ООО „Вечная благодать“». Многообещающая 10-серийная драма с Беном Кингсли и Джимми Симпсоном стартует 2 июня.

Криминальная история — причудливое сочетание нуара и вестерна — повествует о молодом мошеннике Джеймсе (Симпсон), выбравшем в качестве жертвы своей аферы пастора Байрона Брауна (Кингсли). Однако очень скоро главный герой сильно пожалеет о содеянном.

В сериале также снимаются Джеки Уивер, Луис Гусман, Дэймон Херриман, Терри О’Куинн, Кёртвуд Смит и Тимоти Сполл. Сценаристами, исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта являются авторы амазоновского «Патриота» Стив Конрад и Брюс Террис. Вдобавок Конрад числится режиссёром шести эпизодов.

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Постеры сериала «ООО „Вечная благодать“»
3
Постеры сериала «ООО „Вечная благодать“»
3
Постеры сериала «ООО „Вечная благодать“»
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Галерея ООО „Вечная благодать“
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