Новые сериалы 20–26 мая

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CBS

В центре приключенческого боевика — блестящий знаток древностей и опытный вор, специализирующийся на кражах произведений искусства. Вдвоём им предстоит отправиться в кругосветное путешествие по следу опаснейшего террориста, который развернул свою преступную деятельность благодаря украденным сокровищам. Преследуя убийцу, «напарники» неожиданно для самих себя оказываются в центре древней битвы за человеческую цивилизацию.