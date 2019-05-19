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Новые сериалы 20–26 мая

На неделе всего две многосерийных премьеры. Телеканал CBS выкатит два эпизода приключенческого сериала «Кровь и сокровища», а потоковый сервис Netflix покажет 1-й сезон неонуара «Что/Если» с Рене Зеллвегер в главной роли. Вдобавок в эфир вернётся с финальным 7-м сезоном процедурал «Элементарно».

Понедельник, 20 мая

 
Конец сезона1
NBC
Враг внутри The Enemy Within

драма

В ролях Дженнифер Карпентер, Моррис Честнат, Раза Джаффри, Келли Гарнер, Кассандра Фриман, Ноа Миллс

Создатель Кен Вудрафф

13-я серия станет заключительной для первого сезона. Канал NBC пока не определился, как собирается поступить с проектом в дальнейшем.

 
Конец сезона1
ABC (US)
Дилемма The Fix

драма

В ролях Робин Танни, Адам Рэйнер, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Брекин Мейер, Марк Блукас, Меррин Данги

Создатель Марсия Кларк, Элизабет Крафт, Сара Фэйн

10-й эпизод Making a Murderer завершит первый сезон и сериал. В начале мая канал ABC объявил проект закрытым.

Видео

 
Конец сезона4
The CW
Легенды завтрашнего дня DC's Legends of Tomorrow

боевик, приключения, научная фантастика

В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл

Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм

Четвёртый сезон сериал завершится 16-й серией Hey, World. В январе телеканал The CW продлил проект на 5-й сезон.

Видео

Вторник, 21 мая

 
Премьера+
CBS
Кровь и сокровища Blood & Treasure

боевик, приключения

В ролях Мэтт Барр, София Пернас, Одед Фер, Майкл Джеймс Шоу, Катя Винтер, Джеймс Кэллис

Создатель Мэттью Федерман, Стивен Скайя

В центре приключенческого боевика — блестящий знаток древностей и опытный вор, специализирующийся на кражах произведений искусства. Вдвоём им предстоит отправиться в кругосветное путешествие по следу опаснейшего террориста, который развернул свою преступную деятельность благодаря украденным сокровищам. Преследуя убийцу, «напарники» неожиданно для самих себя оказываются в центре древней битвы за человеческую цивилизацию.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Благослови этот бардак Bless This Mess

комедия

В ролях Дэкс Шепард, Лейк Белл, ДжиТи Нил, Пэм Гриер, Эд Бегли-младший

Создатель Лейк Белл

1-й сезон комедии о новоявленных фермерах завершится 6-м эпизодом The Estonian Method. Телеканал ABC официально продлил сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона1
ABC (US)
Детки в порядке The Kids Are Alright

комедия

В ролях Майкл Кудлиц, Мэри Маккормак, Сэм Страли, Калеб Мартин Фут, Сойер Барт, Кристофер Пол Ричардс

Создатель Тим Дойл

23-й эпизод Irish Goodbye станет финальным для первого сезона и сериала. В начале мая канал ABC объявил о закрытии многосерийного проекта.

 
Конец сезона1
NBC
Деревня The Village

драма

В ролях Фрэнки Фэйсон, Моран Атиас, Дарен Кагасофф, Доминик Кьянезе, Джерод Хэйнс, Грейс ван Дин

Создатель Майк Дэниелс

Слезовыжимательная драма закроет свой первый сезон 10-м эпизодом I Have Got You. Телеканал NBC ещё не делал официальных заявлений о будущей судьбе сериала.

 
Конец сезона3
ABC (US)
Американская домохозяйка American Housewife

комедия

В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз

Создатель Сара Данн

3-й сезон семейной комедии завершится 23-й серией A Mom's Parade. Канал ABC обеспечил сериалу продление на 4-й сезон.

Видео

 
Конец сезона5
ABC
Черноватый Black-ish

комедия

В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер

Создатель Кения Баррис

5-й сезон семейной комедии завершит 24-я серия Relatively Grown Man. В первых числах мая канал ABC продлил проект на шестой сезон.

Видео

 
Конец сезона16
CBS
Морская полиция: Спецотдел NCIS

боевик, детектив, драма

В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй

Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл

16-й сезон эфирного ветерана закончится на 24-й серии Daughters. В апреле телеканал CBS гарантировал сериалу продление на 17-й сезон.

Среда, 22 мая

 
Конец сезона1
Freeform
Милые обманщицы: Перфекционистки Pretty Little Liars: The Perfectionists

драма

В ролях Эли Браун, София Карсон, Хейли Эрин, Грэм Томас Кинг, Крис Мэйсон, Сидни Парк

Создатель А. Марлин Кинг, Сара Шепард

Подростковая остросюжетная драма завершит свой 1-й сезон 10-м эпизодом Enter The Professor. Канал Freeform не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

 
Конец сезона1
ABC (US)
Виски Кавалер Whiskey Cavalier

боевик, комедия, драма

В ролях Лорен Коэн, Скотт Фоули, Ана Ортис, Тайлер Джеймс Уильямс, Валери Хубер

13-й эпизод Czech Mate поставит точку на первом сезоне и сериале. неделю назад телеканал ABC попрощался с проектом.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Спецназ SEAL Team

боевик, драма

В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший

Создатель Бенджамин Кавелл

2-й сезон сериала закончится на 22-й серии Never Out of the Fight. В начале мая телеканал CBS официально продлил проект на 3-й сезон.

 
Конец сезона3
IFC
Брокмайр Brockmire

комедия

В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча

Создатель Джоэл Чёрч-Купер

Комедия о спортивном комментаторе завершит свой 3-й сезон 8-м эпизодом Opening Day. Проект канала IFC получил продление на 4-й сезон ещё прошлой весной.

Видео

 
Конец сезона4
NBC
Медики Чикаго Chicago Med

драма

В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло

Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф

22-я серия With A Brave Heart подведёт итог 4-го сезона медицинской драмы. В феврале канал NBC оформил проекту продление на 5-й сезон.

 
Конец сезона6
NBC
Полиция Чикаго Chicago P.D.

детектив, драма, криминал

В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс

Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт

6-й сезон полицейской драмы завершится 22-м эпизодом под названием Reckoning. В конце февраля канал NBC обеспечил проекту продление на 7-й сезон.

 
Конец сезона7
NBC
Пожарные Чикаго Chicago Fire

драма

В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер

Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас

7-й сезон завершится 22-й серией I'm Not Leaving You. Телеканал NBC одарил проект 8-м сезоном в феврале.

Видео

Четверг, 23 мая

 
Сезон7
CBS
Элементарно Elementary

драма, детектив

В ролях Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Анника Борас, Билл Хек, Уорд Хортон

Создатель Роб Доэрти

Британский сыщик Шерлок Холмс — бывший наркоман, которого отправили лечиться в нью-йоркский реабилитационный центр. По завершении лечения Шерлок остался в Бруклине в качестве консультанта полиции Нью-Йорка. В расследованиях частному детективу помогает его личный куратор — доктор Джоан Ватсон, нанятая отцом сыщика.

Видео

Пятница, 24 мая

 
Премьера+
Netflix
Что/Если What/If

драма, триллер

В ролях Рене Зеллвегер, Джейн Леви, Блэйк Дженнер, Даниэлла Пинеда, Саманта Уэр, Хуан Кастано

Создатель Майк Келли

Психологический триллер повествует о последствиях скверных решений, принятых добропорядочными людьми. Наделённая властью женщина по имени Анна делает чрезвычайно прибыльное, однако сомнительное предложение отчаянно нуждающимся в деньгах молодожёнам из Сан-Франциско.

Видео

 
Конец сезона1
DC Universe
Роковой патруль Doom Patrol

боевик, фантастика, драма

В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон

Создатель Джереми Карвер

Супергеройская драма DC завершит свой первый сезон 15-м эпизодом Ezekiel Patrol. Потоковый сервис DC Universe пока не сообщал о дальнейших планах на проект.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Ей это нужно позарез She's Gotta Have It

комедия

В ролях Деванда Уайз, Энтони Рамос, Чайна Лейн, Клео Энтони, Элвис Ноласко, Ильфенеш Хадера

Создатель Спайк Ли

Сериал Спайка Ли, основанный на его одноимённом полнометражном фильме 1986 года, рассказывает забавную историю одной молодой женщины и трёх её любовников.

Видео

Суббота, 25 мая

 
Конец сезона3
CBS
Выкуп Ransom

драма, детектив, криминал

В ролях Люк Робертс, Сара Грин, Брэндон Джей Макларен, Назнин Контрактор, Дженесса Грант, Анна Хопкинс

Создатель Фрэнк Спотниц, Дэвид Ваинола

3-й сезон процедурной драмы завершится 13-й серией Story for Another Day. Телеканал CBS пока не сообщал о будущей судьбе сериала.

Видео

Воскресенье, 26 мая

 
Конец сезона2
NBC
Хорошие девочки Good Girls

комедия, драма

В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт

Создатель Дженна Бэнс

Криминальная драмеди завершит свой второй сезон 13-й серией под названием King. В апреле телеканал NBC оформил сериалу продление на третий сезон.

Видео

 
Конец сезона2
BBC America
Убивая Еву Killing Eve

триллер, комедия

В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте

Создатель Фиби Уоллер-Бридж

2-й сезон криминального триллера закончится 8-м эпизодом You're Mine. В апреле проект получил от кабельного канала BBC America продление на 3-й сезон.

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