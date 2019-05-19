Новости сериалов — лучшее за неделю

У 5-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes за всю историю сериала — критики в кои-то веки согласны со зрителями.

«Бэтвумен» — трейлер супергеройской драмы — осенью The CW покажет всю силу лесбийской супергероики.

Поклонники «Игры престолов» запустили петицию c требованием переснять финальный сезон — автор и подписавшиеся на пересъёмки, конечно, не надеются, но хотят донести месседж до сериальных мясников.

Миллионы американцев планируют взять выходной из-за финала «Игры престолов» — зрители предпочитают пережить болевой шок от финала некогда прекрасного фэнтези-эпика в реальном времени, а потом отдохнуть.

«Игра престолов» установила очередной рейтинговый рекорд — «Колокола» перехватили пальму первенства у «Долгой ночи».

«Рик и Морти» вернутся на экраны в ноябре — об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт культового мультсериала.

«Чёрное зеркало» — трейлер пятого сезона с датой выхода — трёхсерийное продолжение технотриллера вернётся на экраны в начале июня.