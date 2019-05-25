Анна Кендрик снимется в романтической телеантологии «Личная жизнь»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Коллеги по прошлогоднему полнометражному триллеру «Простая просьба» Анна Кендрик и Пол Фиг вновь поработают вместе — на этот раз в 10-серийном проекте «Личная жизнь» для стриминговой платформы WarnerMedia.

Каждый сезон телеантологии в жанре романтической комедии — это отдельная история человека, находящегося в поисках своей второй половинки. В первом сезоне главной героиней выступает персонаж Анны Кендрик.

Создателем и режиссёром проекта является Сэм Бойд. Кендрик на пару с Фигом числится в команде исполнительных продюсеров, куда также входят Джесси Хендерсон («Шпион»), Бриджет Бедард («Очевидное») и Дэн Маньянте. За производством присматривают Lionsgate Television и FeigCo Entertainment.