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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Анна Кендрик снимется в романтической телеантологии «Личная жизнь»

Коллеги по прошлогоднему полнометражному триллеру «Простая просьба» Анна Кендрик и Пол Фиг вновь поработают вместе — на этот раз в 10-серийном проекте «Личная жизнь» для стриминговой платформы WarnerMedia.

Каждый сезон телеантологии в жанре романтической комедии — это отдельная история человека, находящегося в поисках своей второй половинки. В первом сезоне главной героиней выступает персонаж Анны Кендрик.

Создателем и режиссёром проекта является Сэм Бойд. Кендрик на пару с Фигом числится в команде исполнительных продюсеров, куда также входят Джесси Хендерсон («Шпион»), Бриджет Бедард («Очевидное») и Дэн Маньянте. За производством присматривают Lionsgate Television и FeigCo Entertainment.

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Темы
 
Личная жизнь
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Анна Кендрик снимется в романтической телеантологии «Личная жизнь»

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