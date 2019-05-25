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Первоисточник: mcucosmic.com Прямая ссылка на новость:
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Судьба Дэдпула во вселенной Marvel снова под вопросом

После завершения невероятной по своим масштабам сделки между Disney и 21st Century Fox единственным, за чью судьбу не приходилось переживать, был Дэдпул. И Кевин Файги, и Роберт Айгер прямо заявляли о своей нешуточной заинтересованности в самом болтливом наёмнике, подчёркивая, что ни ему, ни Райану Рейнольдсу ничто не угрожает. Единственным камнем преткновения был маячивший на горизонте рейтинг R, однако и тут руководство студии успокоило фанатов, заявив, что не собирается менять то, что так хорошо работает.

Однако теперь биг боссы ожидаемо дали задний ход и не уверены, что «Дэдпул 3» будет лучшим способом интеграции хулигана в красном трико в семейную киновселенную Marvel. Другие возможные варианты — мини-сериал на Disney+ или же роль в триквеле про Человека-паука. Как мы понимаем, оба они никоим образом не предполагают рейтинга R, потому о фирменных шуточках сильно ниже пояса придётся забыть. Пока всё это неофициально, однако информация исходит от крайне надёжного источника, чьи инсайды уже неоднократно подтверждались. Начинаем переживать.

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