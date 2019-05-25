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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Hulu готовит телевизионную антологию ужасов о людях и монстрах

Потоковый сервис Hulu заказал съёмки безымянной восьмисерийной хоррор-антологии по книге рассказов Натана Бэллингруда «Озёрные чудовища Северной Америки» (North America Lake Monsters).

Истории в декорациях современной Луизианы рассказывают о том, как встречи с разнообразными пугающими сущностями, включая вампиров, падших ангелов и оборотней, побуждают сломленных людей совершать отчаянные поступки в попытке исправить свою жизнь. И очень часто в этих случаях грань между человеком и зверем оказывается невероятно тонкой.

Создателем и сценаристом сериала выступает Мэри Лоус («Проповедник», «Неоновый демон»); она также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Луканом Тохом и режиссёром проекта Бабаком Анвари. Производство возглавляет Annapurna Television.

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