Эмилия Кларк могла раздеться не только в «Игре престолов», но и в «50 оттенков серого»

Эмилия Кларк, возможно, навсегда останется в зрительских сердцах как Дейнерис Бурерожденная из дома Таргариенов, законная наследница Железного трона, законная королева андалов и первых людей, защитница Семи Королевств, Матерь драконов, кхалиси Великого травяного моря, неопалимая, разрушительница оков. Но, оказывается, у одной из ярчайших звёзд «Игры престолов» был реальный шанс засветить свои таланты в ещё одном хите (своего рода) — экранизации подростково-эротического романа «Пятьдесят оттенков серого». Разумеется, в главной роли.

К счастью, актриса отказалась от столь щедрого предложения, несмотря на всю свою любовь к срежиссировавшей картину Сэм Тейлор-Джонсон, как раз таки из-за чрезмерной обнажёнки:

Последний раз, когда я раздевалась на камеру в «Игре престолов», был достаточно давно, но это по-прежнему единственное, о чём меня спрашивают, потому что я женщина. Это чертовски раздражает, и я уже сыта по горло. Ведь я сделала это ради своего персонажа, а не для того, чтобы парни могли заценить мои сиськи. Поэтому, когда дошло до этого, я сказала: «Я не могу». Я оголилась совсем чуть-чуть и уже заклеймена на всю жизнь. Если бы я согласилась на фильм, где всё построено на чувственности, сексе и обнажёнке… я уже не смогла бы посмотреть людям в глаза и сказать, что они должны перестать задавать мне подобные вопросы. Эмилия Кларк, защитница целомудрия, кхалиси и разрушительница сердец

В конце концов, роль Анастейши Стил отошла Дакоте Джонсон, и франчайз определённо многое потерял (см. фото выше). Зато мы не потеряли актрису Эмилию Кларк, что куда важнее.