Новости блогов — с 13 мая по 23 мая

Михаил Судаков смотрит весёлый ролик про Якубовича в мире «Мортал Комбата».
Михаил Судаков реагирует на новую песню группы Weki Meki — Picky Picky. Названия новых песен — не самая сильная сторона кей-попа.
Михаил Судаков благосклонно реагирует на песню группы EXID — Me & You. Автор музыки наконец-то смог!
Михаил Судаков сдержанно реагирует на Lovelyz — Beautiful Days. Всё приторно мило — оказывается, в тизерах клипов могут дурить людей другой музыкой.
Михаил Судаков прохладно реагирует на Cherry Bullet — Really Really. Даже клип с закосом под игру не спасает.
Николай Шутов вновь обозревает новую серию «Истребителя демонов». Седьмой эпизод, полёт всё ещё нормальный.
Николай Шутов смотрит, как Мастер Кен разбирается с Джоном Уиком. Коронный удар по яйцам против кучи стволов.
Лев Гринберг с Кириллом Илюхиным устроили обсуждение финала «Игры Престолов». Час грусти и печали.
Юлия Лялина раскопала продолжение милого норвежского фильма «Эспен в королевстве троллей». Судя по всему, там будет так же красиво, как и в первом фильме.
Кирилл Илюхин делает свой первый анбоксинг. Целая большая коробка с новым Resident Evil 2.