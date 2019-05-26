Новости блогов — с 13 мая по 23 мая

Михаил Судаков реагирует на новую песню группы Weki Meki — Picky Picky. Названия новых песен — не самая сильная сторона кей-попа.

Михаил Судаков сдержанно реагирует на Lovelyz — Beautiful Days. Всё приторно мило — оказывается, в тизерах клипов могут дурить людей другой музыкой.

Михаил Судаков прохладно реагирует на Cherry Bullet — Really Really. Даже клип с закосом под игру не спасает.

Николай Шутов вновь обозревает новую серию «Истребителя демонов». Седьмой эпизод, полёт всё ещё нормальный.

Николай Шутов смотрит, как Мастер Кен разбирается с Джоном Уиком. Коронный удар по яйцам против кучи стволов.

Лев Гринберг с Кириллом Илюхиным устроили обсуждение финала «Игры Престолов». Час грусти и печали.

Юлия Лялина раскопала продолжение милого норвежского фильма «Эспен в королевстве троллей». Судя по всему, там будет так же красиво, как и в первом фильме.