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Первоисточники: collider.comcomicbook.comwww.emmys.com Прямая ссылка на новость:
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HBO составил список претендентов на «Эмми» от «Игры престолов»

Кабельный канал HBO готовит списки соискателей на телевизионные награды — «Игра престолов» отправляется за «Эмми». Главная интрига в том, получат как бы забывшие про сценарные навыки Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс по статуэтке за самое эффектное и беспощадное уничтожение любимца зрителей, или у жюри хватит здравого смысла наградить куда более достойных кандидатов?

В ключевой номинации «лучшая сценарная работа» HBO не постеснялся выдвинуть на соискание премии шестой эпизод, уверенно закрепивший за собой звание одного из худших финалов в сериальной истории.

И да, номинант от HBO в вышеуказанном списке всего один:

  • Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Железный трон» (The Iron Throne)

Наиболее сильные в сценарном плане эпизоды «Винтерфелл» Дэйва Хилла и «Рыцарь Семи королевств» Брайана Когмана не удостоились внимания канала.

Кандидатами на «лучшую режиссуру» от HBO стали:

  • Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Железный трон» (The Iron Throne)
  • Дэвид Наттер, «Последние Старки» (The Last Of The Starks)
  • Мигель Сапочник, «Долгая ночь» (The Long Night)

Кандидатами на включение в финальные списки номинантов «лучший актёр / актриса» волею HBO значатся:

  • Кит Харрингтон (Джон Сноу)
  • Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
  • Альфи Аллен (Теон Грейджой)
  • Пилу Асбек (Эурон Грейджой)
  • Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер)
  • Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт)
  • Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер)
  • Ричард Дормер (Берик Дондаррион)
  • Лина Хиди (Серсея Ланнистер)
  • Софи Тёрнер (Санса Старк)
  • Мэйси Уильямс (Арья Старк)
  • Кэрис ван Хаутен (Мелисандра)

Кого в конце концов отберёт жюри «Эмми», узнаем ориентировочно через месяц, когда объявят официальные списки номинантов на премию, а с создателями и актёрами некогда мощнейшего сериала нашего времени все желающие имеют шанс пообщаться на июльском фестивале Comic Con в Сан-Диего. Информационная панель «Игры престолов» будет проходить в знаменитом зале H. Правда, поговаривают, гении финала Бениофф и Уайсс появляться почему-то не планируют.

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Игра престолов
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