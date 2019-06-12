HBO составил список претендентов на «Эмми» от «Игры престолов»

Кабельный канал HBO готовит списки соискателей на телевизионные награды — «Игра престолов» отправляется за «Эмми». Главная интрига в том, получат как бы забывшие про сценарные навыки Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс по статуэтке за самое эффектное и беспощадное уничтожение любимца зрителей, или у жюри хватит здравого смысла наградить куда более достойных кандидатов?

В ключевой номинации «лучшая сценарная работа» HBO не постеснялся выдвинуть на соискание премии шестой эпизод, уверенно закрепивший за собой звание одного из худших финалов в сериальной истории.

И да, номинант от HBO в вышеуказанном списке всего один:

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Железный трон» (The Iron Throne)

Наиболее сильные в сценарном плане эпизоды «Винтерфелл» Дэйва Хилла и «Рыцарь Семи королевств» Брайана Когмана не удостоились внимания канала.

Кандидатами на «лучшую режиссуру» от HBO стали:

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Железный трон» (The Iron Throne)

Дэвид Наттер, «Последние Старки» (The Last Of The Starks)

Мигель Сапочник, «Долгая ночь» (The Long Night)

Кандидатами на включение в финальные списки номинантов «лучший актёр / актриса» волею HBO значатся:

Кит Харрингтон (Джон Сноу)

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)

Альфи Аллен (Теон Грейджой)

Пилу Асбек (Эурон Грейджой)

Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер)

Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт)

Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер)

Ричард Дормер (Берик Дондаррион)

Лина Хиди (Серсея Ланнистер)

Софи Тёрнер (Санса Старк)

Мэйси Уильямс (Арья Старк)

Кэрис ван Хаутен (Мелисандра)

Кого в конце концов отберёт жюри «Эмми», узнаем ориентировочно через месяц, когда объявят официальные списки номинантов на премию, а с создателями и актёрами некогда мощнейшего сериала нашего времени все желающие имеют шанс пообщаться на июльском фестивале Comic Con в Сан-Диего. Информационная панель «Игры престолов» будет проходить в знаменитом зале H. Правда, поговаривают, гении финала Бениофф и Уайсс появляться почему-то не планируют.