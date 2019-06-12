HBO составил список претендентов на «Эмми» от «Игры престолов»

Кабельный канал HBO готовит списки соискателей на телевизионные награды — «Игра престолов» отправляется за «Эмми». Главная интрига в том, получат как бы забывшие про сценарные навыки Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс по статуэтке за самое эффектное и беспощадное уничтожение любимца зрителей, или у жюри хватит здравого смысла наградить куда более достойных кандидатов?
В ключевой номинации «лучшая сценарная работа» HBO не постеснялся выдвинуть на соискание премии шестой эпизод, уверенно закрепивший за собой звание одного из худших финалов в сериальной истории.
И да, номинант от HBO в вышеуказанном списке всего один:
- Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Железный трон» (The Iron Throne)
Наиболее сильные в сценарном плане эпизоды «Винтерфелл» Дэйва Хилла и «Рыцарь Семи королевств» Брайана Когмана не удостоились внимания канала.
Кандидатами на «лучшую режиссуру» от HBO стали:
- Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Железный трон» (The Iron Throne)
- Дэвид Наттер, «Последние Старки» (The Last Of The Starks)
- Мигель Сапочник, «Долгая ночь» (The Long Night)
Кандидатами на включение в финальные списки номинантов «лучший актёр / актриса» волею HBO значатся:
- Кит Харрингтон (Джон Сноу)
- Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
- Альфи Аллен (Теон Грейджой)
- Пилу Асбек (Эурон Грейджой)
- Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер)
- Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт)
- Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер)
- Ричард Дормер (Берик Дондаррион)
- Лина Хиди (Серсея Ланнистер)
- Софи Тёрнер (Санса Старк)
- Мэйси Уильямс (Арья Старк)
- Кэрис ван Хаутен (Мелисандра)
Кого в конце концов отберёт жюри «Эмми», узнаем ориентировочно через месяц, когда объявят официальные списки номинантов на премию, а с создателями и актёрами некогда мощнейшего сериала нашего времени все желающие имеют шанс пообщаться на июльском фестивале Comic Con в Сан-Диего. Информационная панель «Игры престолов» будет проходить в знаменитом зале H. Правда, поговаривают, гении финала Бениофф и Уайсс появляться почему-то не планируют.