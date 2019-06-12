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Анонсирована тактическая игра, дополняющая сериал «Тёмный кристалл: Эра сопротивления»

В обозримом будущем у культового фильма «Тёмный кристалл» Джима Хенсона появится появится не только сериал-приквел «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» от Netflix, но и сопутствующая ему игра для Nintendo Switch. И, как несложно понять по последнему слову в названии The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics, вдохновлялись авторы игры проектами типа Final Fantasy Tactics. Вот и славно.

В The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics вы сможете погрузиться в фэнтезийный мир Тра и стать свидетелем событий, которые не показаны в сериале. Вы повстречаетесь с новыми персонажами и будете исследовать новые области. Выход игры намечен на 2019 год.

Цитата из пресс-релиза
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Видео Тёмный кристалл: Эра сопротивления The Dark Crystal: Age of Resistance — Tactics (Nintendo Switch)
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Анонсирована тактическая игра, дополняющая сериал «Тёмный кристалл: Эра сопротивления»

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