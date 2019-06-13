У третьего сезона «Очень странных дел» появился официальный синопсис

За три недели до премьеры третий сезон «Очень странных дел» обзавёлся официальным синопсисом. Восьмисерийное продолжение фантастического триллера братьев Дафферов выйдет на Netflix 4 июля и расскажет о том, какие страсти творились в Хоукинсе летом 1985 года.

В целом синопсис закрепил уже известную информацию, которая урывками поступала от создателей и актёров — третий сезон станет двойным испытанием для главных героев. Им пройдётся пережить не только новую битву со злом, но и муки взросления.

На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха. Цитата из пресс-релиза

А на днях Финн Вулфард — исполнитель роли Майка Уилера — о знанием дела заявил, что третий сезон превосходит своих предшественников, потому как взял лучшее от обоих.

Первый сезон был скорее о приключениях и веселье, во втором было больше хоррора. Третий сезон совмещает всё вышеперечисленное, включая веселье первого сезона и ужасы второго. Вдобавок Дафферы улучшили своё сценарное мастерство, а мы — свои актёрские навыки. Финн Вулфард, авторитетный источник

Помимо Вулфарда в сериале снимаются Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Дакре Монтгомери. В третьем сезоне к ним присоединились Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Франческа Реале.