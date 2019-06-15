«Тьма» — новый тизер второго сезона фантастического триллера

Потоковый сервис Netflix выпустил свежий тизер второго сезона «Тьмы» под названием «Путешествие героя». Сериал возвращается на экраны через неделю, 21 июня.

Вдобавок у продолжения сериала за авторством Барана бо Одара и Янтйе Фризе появилось официальное описание. Во втором сезоне фантастического триллера Джонас застрял в будущем и отчаянно пытается вернуться назад в 2020 год. Между тем его друзья Марта, Магнус и Франциска стараются разузнать о роли Бартоша в таинственных происшествиях в их родном Виндене. Всё больше и больше людей оказываются втянутыми в события, организованные таинственным человеком, контролирующим происходящее с помощью различных временных зон.

Свежий официальный постер второго сезона: