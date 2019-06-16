Новые сериалы 17–23 июня

Премьера +

ABC (US)

Американская версия одноимённого испанского сериала. Мыльная драма поведает о профессиональной и личной жизнь людей, работающих в семейном отеле в Майами-Бич. Харизматичный Сантьяго Мендоса владеет отелем, а его гламурная вторая жена, Гиги и их взрослые дети пользуются плодами его трудов. Богатые и красивые гости купаются в роскоши, но под идеальным фасадом скрываются скандалы, интриги и множество тайн.