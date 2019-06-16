Новые сериалы 17–23 июня

Неделя обойдётся без громких премьер. Телеканал ABC выпустит сразу два новых сериала: американскую копию испанской мыльной оперы «Отель-гранд» и криминальную драму «Риф-брейк». Со вторым сезоном на экраны вернётся семейная драма «Йелоустоун» с Кевином Костнером, а также немецкий фантастический триллер «Тьма» от Netflix.
Понедельник, 17 июня
драма
В ролях Демиан Бичир, Розалин Санчес, Денис Тонц, Брайан Крэйг, Венди Ракель Робинсон, Линкольн Юнес
Создатель Брайан Танен
Американская версия одноимённого испанского сериала. Мыльная драма поведает о профессиональной и личной жизнь людей, работающих в семейном отеле в Майами-Бич. Харизматичный Сантьяго Мендоса владеет отелем, а его гламурная вторая жена, Гиги и их взрослые дети пользуются плодами его трудов. Богатые и красивые гости купаются в роскоши, но под идеальным фасадом скрываются скандалы, интриги и множество тайн.
криминал, драма, боевик
В ролях Габриэль Юнион, Джессика Альба, Лас Алонсо, Зак Макгоун, Софи Рейнольдс, Дэвид Фумеро
Создатель Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер
Первый сезон процедурала завершится 12-м и 13-м эпизодами Armageddon и Bad Girls. Пару дней назад потоковый сервис продлил сериал на второй сезон.
Вторник, 18 июня
драма, романтический
В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес
Создатель Джоанна Джонсон
Спин-офф семейной драмы «Фостеры», повествующий о жизни сестёр Кэлли и Марианны в Лос-Анджелесе. Девушки наконец-то выбрались из родительского дома и готовы ко всем испытаниям самостоятельной жизни.
комедия
В ролях Джейсон Джонс, Натали Зиа, Эшли Герасимович, Лиам Кэрролл, Мэри Грилл, Даниэлла Пинеда
Создатель Джейсон Джонс, Саманта Би
Супруги с двумя детьми отправляются в долгое автомобильное путешествие до Флориды. Поначалу путешественники настроены оптимистично, предвкушая захватывающее приключение, однако их совместная поездка очень быстро превращается в сплошную череду злоключений.
Среда, 19 июня
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.
Четверг, 20 июня
криминал, драма
В ролях Рэй Стивенсон, Тамала Шелтон, Мелисса Бонн, Десмон Чейм, Поппи Монтгомери
Создатель Кен Сэнзел
Бывшая воровка Кэт Чемберс, переквалифицировавшаяся в фиксера для губернатора одного райского островка, втягивается в круговорот быстро развивающихся событий, куда также вовлечены её друзья, враги и любовники, включая бывшего мужа — агента ФБР, криминального босса за решёткой и полицейского детектива.
Пятница, 21 июня
триллер, драма, фантастика
В ролях Андреас Питшман, Анжела Уинклер, Карлотта фон Фалькенхайн, Даан Леннард Либренц, Дебора Кауфманн, Джина Алиса Штайбиц
Создатель Баран бо Одар
Мистический триллер повествует о четырёх семьях в провинциальном немецком городке. Их размеренная, почти идиллическая жизнь переворачивается с ног на голову после таинственного исчезновения двух детей. Пропажа отпрысков провоцирует обнажение доселе тщательно скрывавшихся тёмных семейных секретов.
Воскресенье, 23 июня
триллер, драма
В ролях Марк Стронг, Алистэр Петри, Джозеф Демпси, Анастасия Гриффит, Амелия Баллмор, Кингсли Бен-Адир
Создатель Мэттью Паркхилл, Саймон Максвелл
Второй сезон многосерийного триллера завершится 8-й серией A Dead Man's Machine. Дальнейшая судьба сериала пока неизвестна.