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Новые сериалы 17–23 июня

Неделя обойдётся без громких премьер. Телеканал ABC выпустит сразу два новых сериала: американскую копию испанской мыльной оперы «Отель-гранд» и криминальную драму «Риф-брейк». Со вторым сезоном на экраны вернётся семейная драма «Йелоустоун» с Кевином Костнером, а также немецкий фантастический триллер «Тьма» от Netflix.

Понедельник, 17 июня

 
Премьера+
ABC (US)
Отель-гранд Grand Hotel

драма

В ролях Демиан Бичир, Розалин Санчес, Денис Тонц, Брайан Крэйг, Венди Ракель Робинсон, Линкольн Юнес

Создатель Брайан Танен

Американская версия одноимённого испанского сериала. Мыльная драма поведает о профессиональной и личной жизнь людей, работающих в семейном отеле в Майами-Бич. Харизматичный Сантьяго Мендоса владеет отелем, а его гламурная вторая жена, Гиги и их взрослые дети пользуются плодами его трудов. Богатые и красивые гости купаются в роскоши, но под идеальным фасадом скрываются скандалы, интриги и множество тайн.

 
Конец сезона1
Spectrum Originals
Лучшие в Лос-Анджелесе L.A.'s Finest

криминал, драма, боевик

В ролях Габриэль Юнион, Джессика Альба, Лас Алонсо, Зак Макгоун, Софи Рейнольдс, Дэвид Фумеро

Создатель Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер

Первый сезон процедурала завершится 12-м и 13-м эпизодами Armageddon и Bad Girls. Пару дней назад потоковый сервис продлил сериал на второй сезон.

Видео

Вторник, 18 июня

 
Сезон2
Freeform
Приятные хлопоты Good Trouble

драма, романтический

В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес

Создатель Джоанна Джонсон

Спин-офф семейной драмы «Фостеры», повествующий о жизни сестёр Кэлли и Марианны в Лос-Анджелесе. Девушки наконец-то выбрались из родительского дома и готовы ко всем испытаниям самостоятельной жизни.

 
Сезон4
TBS
В объезд The Detour

комедия

В ролях Джейсон Джонс, Натали Зиа, Эшли Герасимович, Лиам Кэрролл, Мэри Грилл, Даниэлла Пинеда

Создатель Джейсон Джонс, Саманта Би

Супруги с двумя детьми отправляются в долгое автомобильное путешествие до Флориды. Поначалу путешественники настроены оптимистично, предвкушая захватывающее приключение, однако их совместная поездка очень быстро превращается в сплошную череду злоключений.

Видео

Среда, 19 июня

 
Сезон2
Paramount Network
Йеллоустоун Yellowstone

драма

В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер

Создатель Тейлор Шеридан

В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.

Видео

Четверг, 20 июня

 
Премьера+
ABC (US)
Риф-брейк Reef Break

криминал, драма

В ролях Рэй Стивенсон, Тамала Шелтон, Мелисса Бонн, Десмон Чейм, Поппи Монтгомери

Создатель Кен Сэнзел

Бывшая воровка Кэт Чемберс, переквалифицировавшаяся в фиксера для губернатора одного райского островка, втягивается в круговорот быстро развивающихся событий, куда также вовлечены её друзья, враги и любовники, включая бывшего мужа — агента ФБР, криминального босса за решёткой и полицейского детектива.

Пятница, 21 июня

 
Сезон2
Netflix
Тьма Dark

триллер, драма, фантастика

В ролях Андреас Питшман, Анжела Уинклер, Карлотта фон Фалькенхайн, Даан Леннард Либренц, Дебора Кауфманн, Джина Алиса Штайбиц

Создатель Баран бо Одар

Мистический триллер повествует о четырёх семьях в провинциальном немецком городке. Их размеренная, почти идиллическая жизнь переворачивается с ног на голову после таинственного исчезновения двух детей. Пропажа отпрысков провоцирует обнажение доселе тщательно скрывавшихся тёмных семейных секретов.

Видео

Воскресенье, 23 июня

 
Конец сезона2
Fox Channel (UK)
Теневая власть Deep State

триллер, драма

В ролях Марк Стронг, Алистэр Петри, Джозеф Демпси, Анастасия Гриффит, Амелия Баллмор, Кингсли Бен-Адир

Создатель Мэттью Паркхилл, Саймон Максвелл

Второй сезон многосерийного триллера завершится 8-й серией A Dead Man's Machine. Дальнейшая судьба сериала пока неизвестна.

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