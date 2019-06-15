Телеовощи. Выпуск 288: The Мужик

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:10 —
|Новости
|01:04:38 —
|Отвечаем на вопросы
|01:23:03 —
|«Последний кандидат» — 3x01—10 (премьера сезона)
|01:56:06 —
|«Благие знамения» — 1x02
|02:00:31 —
|«Болотная тварь» — 1x02
|02:12:15 —
|«Чёрное зеркало» — 5x02
|02:23:00 —
|«Спецагент Арчер» — 10x03
|02:27:07 —
|«Хэппи!» — 2x07
|02:32:45 —
|«Воин» — 1x10 (финал сезона)
|02:47:12 —
|«Миллиарды» — 4x12 (финал сезона)
|02:57:43 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x05
|03:06:54 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x13 (впечатления Юры и Льва)
|03:14:55 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x04 (впечатления Льва)
|03:18:30 —
|«Психопаспорт» — 1x08 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:22:48 —
|«Звёздный путь» — 3x21 (впечатления Юрия)
|03:32:58 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x02 (впечатления Ларисы)
|03:44:05 —
|«Лексс» — 1x01
|04:14:14 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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