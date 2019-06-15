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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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В мультсериале «Мой маленький пони: Дружба — это магия» появятся пони-лесбиянки

Дивный радужный мир медленно, но верно добирается до семейного и детского контента. Счастливое событие нагрянуло в мультсериал Hasbro «Мой маленький пони: Дружба — это магия» — популярный у юной аудитории сказочный мир копытных обогатится тётушками-лесбиянками.

Анимационный сериал, целевую аудиторию которого составляют девочки от 4 до 18 лет, в ближайшей серии заключительного девятого сезона познакомит юных зрительниц с новыми жительницами Эквестрии — пони-лесбиянками. Тётушка Холидей и тётушка Лофти живут в любви и согласии, воспитывая одну из нынешних центральных героинь серии — пони-пегаса Скуталу.

«Мой маленький пони» — сериал о дружбе и принятии людей (или пони), которые отличаются от нас. Поэтому для нас было очень важно сделать это. Мы с коллегами-шоураннерами Джошем [Хабером] и Николь [Дюбюк] очень хотели показать эту пару в финальном сезоне и придать им официальный статус в мире «Моего маленького пони».

 
Майкл Вогель, за толерантность среди самых маленьких

По мнению вышеупомянутого Хабера, разнообразие и репрезентация по многим причинам важны для детей, и для него это всегда является приоритетом, за что бы он не брался в свой работе.

Эпизод с пони-лесбиянками под названием The Last Crusade выходит на экраны уже сегодня, 15 июня.

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Мой маленький пони: Дружба — это магия
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