Новости сериалов — лучшее за неделю

Для Disney+ готовят мультсериал-ребут «Чип и Дейл» — вид у осовремененных бурундуков не слишком обнадёживающий.

В мультсериале «Мой маленький пони: Дружба — это магия» появятся пони-лесбиянки — потому что принятие ЛГБТ нужно воспитывать как можно раньше.

Антология «Любовь, смерть и роботы» продлена на второй сезон — присматривать за продолжением будет режиссёр и художник Дженнифер Ю Нельсон.

По «Осенним визитам» Сергея Лукьяненко во Владивостоке снимут сериал — писатель передал права на экранизацию после просмотра тестовых сцен.

«Бэтвумен» — промо-ролик супергеройской драмы — видео учит игнорировать советы белых мужиков.

Майкл Рукер снимается в сериале по «Тёмной башне» Стивена Кинга — но пока неизвестно, что за роль ему досталась.

HBO составил список претендентов на «Эмми» от «Игры престолов» — выбор отдельных претендентов на награду, мягко говоря, удивляет.

Syfy готовит многосерийный сольник «Лобо» о знаменитом наёмнике DC Comics — титульную роль в спин-оффе «Криптона» играет Эммет Джей Скэнлэн.

У авторов «Болотной твари» были планы на три сезона и «Тёмную Лигу Справедливости» — но продюсеры, видимо, посчитали, что и одного сезона больше чем достаточно.